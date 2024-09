Gesundheit im Kreis Calw: Umzug von Hirsau auf Calwer Campus dauert nur zwei Tage

1 Umzugslastwagen stehen vor dem neuen „Zentrum für Seelische Gesundheit“ auf dem Calwer Gesundheitscampus. Foto: Thomas Fritsch

Das „Zentrum für Seelische Gesundheit“ auf dem neuen Gesundheitscampus in Calw füllt sich. Die psychosomatische Abteilung ist innerhalb von nur zwei Tagen vom Gelände des Zentrums für Psychiatrie in Calw-Hirsau in den Neubau in der Hesse-Stadt gezogen.









Link kopiert



„Wir sind umgezogen!“ So steht es auf der Internetseite der bisherigen Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Calw im „Zentrum für Psychiatrie – Klinikum Nordschwarzwald“ (ZfP). Das ist in Calw-Hirsau angesiedelt. Die Psychosomatik indes ist seit dem 18. September auf dem neuen Gesundheitscampus im Calwer Industriegebiet Stammheimer Feld zu finden – in der Nachbarschaft des Krankenhausneubaus. Mit dem neuen Standort gab es einen neuen Namen: Zentrum für Psychosomatische Medizin.