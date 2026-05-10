Gesundheit im Kreis Calw: Pestizideinsatz kann zu Parkinson führen – auch bei Baujobs

Wer häufig mit Pestiziden in Kontakt kommt, hat ein höheres Parkinson-Risiko. Die Agrargewerkschaft IG Bau Nordbaden klärt auf, welche Jobs betroffen sind und was Betroffene tun können.
Die „Jobs im Grünen“ stehen nicht immer nur für frische Luft. „Wer im Landkreis Calw auf den Feldern oder in Gewächshäusern arbeitet, den kann es treffen: Ein erhöhtes Risiko, Parkinson zu bekommen. Und zwar immer dann, wenn er über Jahre häufig mit Pflanzenschutzmitteln zu tun hatte“, sagt Wolfgang Kreis von der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau).