Gesundheit im Kreis Calw: Grippezahlen schießen in die Höhe

Es ist Grippesaison. Im Kreis Calw sind die Fallzahlen im Vergleich zu 2025 in die Höhe geschossen. Wir haben gefragt, ob es Hotspots gibt und ob es noch lohnt, sich impfen zu lassen.
Die Grippe hat den Kreis Calw fest im Griff. In den ersten zwei Januarwochen wurden in dieser Saison bereits 125 Fälle der meldepflichtigen Erkrankung an das Gesundheitsamt Calw gemeldet. 84 davon fallen allein in den Januar. Im Jahr davor waren es in den ersten beiden Kalenderwochen des Januars davor gerade mal 28.