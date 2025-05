Gesundheit: Hautarztmangel nimmt kein Ende

Ende 2024 ist eine Calwer Hautärztin in Ruhestand gegangen. Ihre Praxis gibt es nicht mehr. Doch was ist mit ihrem Kassenarztsitz passiert?

Wohl dem, der einen Hautarzt hat im Landkreis Calw. Diesen Patienten bleibt nicht nur eine aufreibende Suche nach einer dermatologischen Praxis und eine lange Wartezeit auf einen Termin, sondern auch eine lange Anfahrt erspart. Alle anderen müssen sich darauf einstellen, dass es für gesetzlich Versicherte aus dem Kreis Calw schwierig bleibt, einen neuen Hautarzt zu finden.

Rückblick Ende vorigen Jahres hatte die dermatologische Praxis Regina Dempe in Calw geschlossen. Die Ärztin ging in Ruhestand. Dies hat die Situation noch einmal verschärft. Denn Stand der Dinge ist: Die kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KV) führt in ihrer Übersicht der Hautärzte im Kreis Calw derzeit drei Praxen mit in Summe fünf Hautärzten auf.

Vertragsarzt muss Patienten versorgen

Eine Praxis mit zwei Ärzten befindet sich in Calw, eine Gemeinschaftspraxis in Nagold. Weiterhin aufgeführt wird eine Medizinerin, die unseren Informationen nach allerdings in einem Labor in Nagold arbeitet, und gar keine Patienten betreut. Warum? Zu dem Fall kann die KV auf erneute Anfrage unserer Redaktion „noch kein Ergebnis mitteilen“, die kassenärztliche Vereinigung sei aber an der Sache dran. Gleichzeitig erklärt Gabriele Kiunke-Schwarz, Referentin im Stabsbereich Kommunikation der KV: „Jede Zulassung als Vertragsarzt beinhaltet auch die Versorgung von Patienten.“

Stand der Dinge Damit bleiben eine Praxis mit zwei Hautärztinnen in Nagold sowie die Calwer Praxis mit einer Ärztin und einem Arzt – für etwa 160 000 Kreisbewohner.

Trotz der im Dezember 2024 weggefallenen Praxis spricht die zuständige KV davon, dass der Landkreis Calw bei den Hautärzten einen „Versorgungsgrad von 118,8 Prozent“ ausweist. Das bedeutet, er ist aus Sicht der Vereinigung sogar überversorgt.

Landkreis ist „für neue Niederlassungen gesperrt“

„Er ist also derzeit für neue Niederlassungen gesperrt“, erklärt die Referentin. „Erst wenn ein Sitz nicht nachbesetzt wird, würde sich der Planungsbereich öffnen.“ In anderen Worten: Nur ein Arzt, der eine bestehende Praxis übernimmt, kann sich im Landkreis niederlassen.

Das wiederum wirft die Frage auf, was mit dem Sitz von Regina Dempe, die Ende 2024 zurückgegeben hatte, passiert ist? Ausgeschrieben ist er momentan nicht. Tatsächlich gibt es auf der KV-Seite derzeit in ganz Baden-Württemberg keinen ausgeschriebenen Hautarzt-Sitz. Aber warum nicht?

Das sagt die KV „Die Vergabe eines Arztsitzes erfolgt über den Zulassungsausschuss, der eine Ausschreibung oder Nachbesetzung aber nicht von Amts wegen verfügen kann“, erklärt Kiunke Schwarz. Es bedürfe immer eines Antrags der Ärztin. „Ohne einen Antrag kann der Zulassungsausschuss nicht tätig werden. Dies gilt auch hinsichtlich der Hautärzte im Landkreis Calw.“ Hat also die Dermatologin keinen Antrag gestellt?

Ärztin hat zwei Jahre lang versucht, einen Nachfolger zu finden

Das sagt die Hautärztin So einfach ist die Sache nicht. Denn die Dempes haben ihren Angaben nach nicht nur einen Antrag gestellt, sondern auch lange vor der Praxisschließung versucht, einen Nachfolger zu finden.

Ganz allgemein erklärt auch das Ärzteehepaar – Christoph Dempe ist Kardiologe –, dass ein Kassenarzt, der altershalber aufhöre, „ein Nachbesetzungsverfahren beim Zulassungsausschuss der zuständigen KV“ beantragt. Dieser Ausschuss entscheide, ob die Praxis nach- besetzt oder geschlossen wird. Wenn eine Nachbesetzung befürwortet werde, werde die Praxis als frei zur Nachbesetzung auf der Homepage der zuständigen KV für sechs Monate ausgeschrieben.

„Wir haben dieses Verfahren durchgeführt, die dermatologische Praxis war für insgesamt neun Monate auf der Homepage der KV Nordbaden als frei zur Nachbesetzung ausgeschrieben“, erklären Regina und Christoph Dempe.

Doch nicht nur das: Sie hätten über zwei Jahre hinweg mit vier Annoncen im deutschen Ärzteblatt nach einem Nachfolger gesucht und zudem einen Praxisberater um Hilfe gebeten. „Das alles hat viel Zeit und Geld gekostet“, schreibt das Paar. „Das Ergebnis war frustrierend.“ Demnach gab es nur einen Interessenten, der aber nach nur einem Telefongespräch aufgegeben habe. „Es ist einfach so, dass es keine Interessenten für die Dermatologie gibt.“ Daraufhin habe Regina Dempe ihren Kassensitz zum 31. Dezember zurückgegeben. Dies habe der Zulassungsausschuss der KV Nordbaden im November 2024 bestätigt.

Die Dempes betonen, dass sie es sehr bedauern, keinen Nachfolger gefunden zu haben. „Wir haben die Praxis 1993 gegründet, sie war unser Herzblut.“

Ausblick Wie es nun weitergeht? Zumindest eines steht fest: Am 2. Juli wird der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für Baden-Württemberg das nächste Mal tagen. Der Landesausschuss überprüft laut KV unter anderem, ob „Planungsbereiche für Neuzulassungen partiell geöffnet werden können“. Ob sich dann doch noch was tut in Sachen Hautarztversorgung im Landkreis Calw?