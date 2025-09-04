Gesundheit: Gesundheitsangebote in der Drogerie - dm kontert Kritik

Hautanalyse per KI und Augenscreening im Drogeriemarkt: Was steckt hinter dem Testlauf bei dm – und was sagen Fachärzte zu Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher?
Karlsruhe - Die Drogeriemarktkette dm hat neue Gesundheitsangebote wie Augenscreening und Hautanalyse in ihren Filialen gegen Kritik von Arztverbänden verteidigt. Einen Teil der Dienstleistungen führten Fachärztinnen und -ärzte aus, erklärte der dm-Geschäftsführer im Ressort Marketing + Beschaffung, Sebastian Bayer. Als Beispiel nannte er die Überprüfung von Aufnahmen der Netzhaut im Hinblick auf Auffälligkeiten.