Gesundheit Gefahr Zeckenbiss: Wenn Borreliose unentdeckt bleibt

"Ich war mir plötzlich selbst fremd", sagt Nadine Stimac. Nach ihrer zweiten Schwangerschaft fing alles an. "Ich bin ständig schlapp gewesen, hatte Gliederschmerzen, erhöhte Temperatur und konnte nicht mehr schlafen", erklärt die 34-Jährige. Bis dato war die junge Frau lebensfroh, hat gerne Sport getrieben. Aber als es ihr trotz vieler Arztbesuche nicht besser ging, fiel sie in ein Loch. Die Ärzte hätten zwar vieles untersucht, auch Borreliose, haben aber nie etwas gefunden. "Es hieß dann immer, ich hätte psychische Probleme. Irgendwann fängt man an, sich das selbst einzureden und zu glauben", erklärt Stimac. Erst dann sei sie wirklich depressiv geworden. Die Ärzte ließen sie in dem Glauben, sie hätte Fibromyalgie - ein Syndrom, das zu Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, Schlafstörungen und vermehrter Erschöpfung führt.

Symptome sind leicht zu verwechseln

Annette Johnson ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat sich auf Naturheilverfahren spezialisiert. Sie behandelt in ihrer Praxis in Rottenburg-Wurmlingen sowohl Fibromyalgie, als auch Borreliose. Erst die Medizinerin konnte feststellen, woran Nadine Stimac wirklich litt - an Borreliose. Johnson kann den Kollegen, die Stimac schon im Vorfeld auf Borrelien untersucht haben, aber keine Vorwürfe machen. "Es ist trotz Bluttest enorm schwer, Borreliose festzustellen", sagt Johnson. Sie macht einen Labortest bei dem die Lymphozyten aktiviert werden, einen so genannten Lymphozytentransformationstest. Diese erkennen Fremdstoffe im Körper, darunter auch Borrelien.