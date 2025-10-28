Gesundheit des US-Präsidenten: Trump berichtet von MRT-Untersuchung – Es war perfekt

Nach einem Gesundheitscheck prahlt der US-Präsident mit seinen «perfekten» Ergebnissen. Warum die Untersuchung überhaupt gemacht wurde, sagt er nicht.
Tokio/Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben einer MRT-Untersuchung unterzogen. "Ich habe es getan, ich habe ein MRT bekommen. Es war perfekt", sagte Trump am Montag (Ortszeit) an Bord seiner Regierungsmaschine Air Force One auf dem Weg nach Japan. Der Arzt habe ihm gesagt, die Ergebnisse seien "einige der besten für dieses Alter, die sie je gesehen hätten", fügte Trump hinzu.