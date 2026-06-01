Norwegens Kronprinzessin ist schwer krank - und ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt stark verschlechtert. Jetzt reist ihre Tochter Ingrid Alexandra deswegen aus Australien heim.

Sydney/Oslo - Die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kehrt aus Sorge um ihre schwer kranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück. "Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun", sagte Kronprinz Haakon norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. "Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein."

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor wolle sie auch abschließen, sagte Haakon. "Aber wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen."

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Jetzt gehe es ihr noch einmal schlechter, sagte ihr Mann Haakon. Der Thronfolger verkürzte seine Japan-Reise in dieser Woche deshalb von vier auf drei Tage. "Ich fühle mich weit weg von zu Hause", erklärte er. "Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und mit Mette zusammen zu sein. Es geht ihr jetzt schlecht, deshalb wollte ich das."