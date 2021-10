1 Endlich wieder story VS (von links): Michael Hoyer, Hans Christian Spangenberg, Matthias Geiser und Stefan Beckert. Foto: Heinig

Koloskopie, Koloskopie, Koloskopie – die leitenden Mediziner des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Hans Christian Spangenberg und Stefan Beckert, ließen in der Neuen Tonhalle keinen Zweifel daran: die regelmäßige Darmspiegelung rettet Leben.















Villingen-Schwenningen - Unter anderem gegen den Darmkrebs ziehen der leitende Oberarzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie und der Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am zertifizierten Darmkrebszentrum zu Felde. Mit ihren Vorträgen straften die das in Fachkreisen bekannte Bonmot Lügen - "Der Internist weiß alles und kann nichts, der Chirurg kann alles, weiß aber nichts" (Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser) - mit ihrem Können und Wissen sowie der Fähigkeit, beides auch für den Laien verständlich zu erläutern.

Gut ernähren

Wer sich ballaststoff- und vitaminreich, fettarm und mit wenig rotem Fleisch ernährt, außerdem Alkohol, Nikotin und Übergewicht vermeidet und sich ausreichend bewegt, verhindert die beeinflussbaren Risikofaktoren. Jedes Jahr erkranken rund 70 000 Menschen neu an Darmkrebs, etwas mehr Männer als Frauen. Im Zehn-Jahres-Vergleich ist diese Zahl zwar gesunken, gleichwohl kostet die zweithäufigste Krebsart noch immer unnötig viele Leben. Die gerettet werden könnten, entdecke man die Vorstufen der bösartigen Karzinome im Dickdarm frühzeitig, betonte Spangenberg.

Darmspiegelung ist sehr wichtig

Alle zehn Jahre bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen eine Darmspiegelung für Männer ab 50 und Frauen ab 55 Jahre, wenn Familienmitglieder schon daran erkrankt sind, auch in kürzeren Abständen. Er frage sich, warum nur 20 Prozent derer, die es nützen könnten, dieses Angebot annehmen, so der Internist und gab Entwarnung: Von der Untersuchung bekomme man nicht viel mit, die oft beklagt scheußlich schmeckenden Abführmittel seien mittlerweile auf zwei Mal ein halber Liter reduziert und mögliche Komplikationen bei der Spiegelung kommen statistisch nur in 15 von 10 000 Fällen vor. Dafür werden bei der "Reise" durch den Darm Polypen und Adenome – beides Krebsvorstufen - gleich entfernt und dem Pathologen zur weiteren Abklärung vorgeführt.

Darmkrebs tut zunächst nicht weh

Darmkrebs tut im Anfangsstadium nicht weh, daher wird er in der Regel vom Betroffenen nicht rechtzeitig wahrgenommen. Bei dem 69-Jährigen, der ein wenig Blut in seinem Stuhl entdeckt und daraufhin zu seiner ersten Darmspiegelung geht, ist die Geschwulst schon so groß, dass nur Stefan Beckert und sein Team noch helfen könnten. Der Chirurg führte per Video vor, welch diffizile Arbeit dabei auf den Operateur wartet. Das Karzinom ist überhaupt nur sichtbar, weil der Gastroenterologe es zuvor mit schwarzer Tusche gekennzeichnet hat. Mit dessen Entfernung ist es nicht getan: Mindestens zwölf umliegende Lymphknoten und die dazugehörenden Blutgefäße müssen mit entfernt werden, um die Streuung von Metastasen zu verhindern, erklärte Beckert. Wegen einer nur Zentimeter großen Krebsgeschwulst müssen deshalb bis zu 30 Zentimeter Darm, unter Umständen auch der Schließmuskel, entfernt werden. Die Folge: lebenslang ein künstlicher Darmausgang. Dann doch lieber alle zehn Jahre eine Darmspiegelung!

INFO

Nach eineinhalb Jahren ohne kehrte am Freitagabend die Zeit mit story VS zurück. Veranstalter Michael Hoyer rieb sich nach den für ihn besonders harten Auswirkungen der Lockdowns aber zunächst einmal verwundert die Augen: Nur gerade einmal 200 Besucher waren gekommen, um mehr über die "Diagnose Darmkrebs" zu erfahren. "Das ist mit großem Abstand unser schlechtestes Ergebnis", so Hoyer. Warum die Resonanz nach Monaten der Abstinenz so verhalten war, darüber könne man nur spekulieren. Lag es an der am Eingang streng überwachten 2G-Regel? Einen großen Erfolg erzielte Hoyer dagegen mit dem für diesen Abend vom Landratsamt georderten Impfbus: 65 Menschen ließen sich gegen das Coronavirus impfen. Auch bei den nächsten beiden Hoyer-Veranstaltungen in der Neuen Tonhalle in Villingen wird der Bus im Einsatz sein. Am 12. November wird mit dem Bergsteiger Thomas Huber ein schon im letzten Jahr platzierter Bilderabend nachgeholt, und am 5. Dezember steht eine neue Folge der Reihe "Villingen – damals und heute" auf dem Programm. Je nachdem, wie groß dann das Interesse der Menschen sei, werde er für das neue Jahr planen.