Gesundheit: Arztgespräch per Chatbot? Chancen, Risiken, Nebenwirkungen

Von der Diagnose bis zum Behandlungsplan: KI-Modelle schneiden im Test besser ab als Ärzte. Doch wie viel Mensch braucht Medizin? Experten warnen vor Risiken und blinden Flecken.
Heidelberg/Dresden - "Könnten Sie bitte beschreiben, wie lange Sie diesen Husten schon haben und ob begleitende Symptome wie Fieber, Atemnot oder Brustschmerzen auftreten?" Was wie eine klassische Frage eines Arztes oder einer Ärztin klingt, hat in diesem Fall eine Künstliche Intelligenz (KI) gestellt. KI kann schon länger etwa Tumore auf Röntgenbildern erkennen. Doch inzwischen reicht die Entwicklung bis zum Gespräch mit Patienten und Patientinnen.