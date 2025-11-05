Gesundheit: Amt warnt vor gefährlichem Potenzmittel aus dem Internet

1 Verbrauchern wird dringend davon abgeraten, Potenzmittel im Internet zu bestellen. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa Blue Horse heißt das Mittel, dass der Zoll in Rheinland-Pfalz einkassiert hat. Doch wer es als Potenzhilfe einnimmt, muss mit einer ganzen Reihe an gefährlichen Nebenwirkungen rechnen.







Koblenz - Potenzmittel mit lebensgefährlichen Wirkstoffen: Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz warnt vor dem im Internet bestellbaren Potenzmittel Blue Horse. "Was das Mittel so gefährlich macht: Den Käufern wird verschwiegen, dass Tadalafil enthalten ist", schreibt das Amt. "Dabei kann der Wirkstoff Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungs- und Sehstörungen hervorrufen."