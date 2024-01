Gesundheit Albstadt: So lief der Start der E-Rezepte bei den Apotheken

1 Mit der Gesundheitskarte werden die E-Rezepte in den Apotheken abgerufen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Digitale Arzt-Rezepte sind seit 2024 verpflichtend. Der rosafarbene Zettel gehört somit der Vergangenheit an. Doch die Apotheker in Albstadt sehen den Wandel mit gemischten Gefühlen.









Link kopiert



Arzt-Rezepte nur noch digital – so sieht die Zukunft in den Apotheken aus. Mit Beginn des neuen Jahres wurden die sogenannten E-Rezepte zur Verpflichtung. Hierbei werden die sonst bekannten rosafarbenen Zettel mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten digital auf einem zentralen Server gespeichert und mit der Gesundheitskarte in der Apotheke ausgelesen. Doch die Resonanz in den Apotheken ist gedrückt.