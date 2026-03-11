Gesuchter geht bei Basel ins Netz: Bundespolizei nimmt Urkundenfälscher im Reisezug fest

1 Der Gesuchte 35-Jährige ging im Fernreisezug auf Höhe des Badischen Bahnhofs ins Netz. Foto: Michael Werndorff Für einen verurteilten Urkundenfälscher endet eine Zugfahrt im Gefängnis.







Die Bundespolizei hat einen wegen Urkundenfälschung verurteilten Mann in einem Fernreisezug festgenommen. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 12 000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Am Dienstagmorgen kontrollierten die Einsatzkräfte den schwedischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei weiter heißt.