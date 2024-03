Vermisste in Stetten am kalten Markt angetroffen

1 Seit Montag wurde nach Christa S. aus Grosselfingen gesucht. Foto: dpa/Jens Büttner

Die vermisste Frau aus Grosselfingen ist am Mittwoch im Bereich einer Kaserne bei Stetten am kalten Markt gefunden worden. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.









Die seit Montagmittag vermisste Frau aus Grosselfingen konnte am Mittwochnachmittag im Bereich einer Kaserne in Stetten am kalten Markt von einem Bundeswehrangehörigen angetroffen werden. Das teilt die Polizei am Mittwochabend mit.