Gestrandeter Wal vor Poel: Transportkahn soll Buckelwal in die Nordsee bringen

Vor mehr als 50 Tagen strandete der Buckelwal in der Ostsee. Alle Rettungsversuche waren bisher vergebens. Nun soll ein Transportkahn die Lösung bringen.
Kirchdorf - Der vor der Ostsee-Insel Poel gestrandete Buckelwal soll in einem Transportkahn tagelang bis in die Nordsee geschleppt werden. Das sagte der technische Leiter der privaten Initiative für einen Transport des Tiers, Felix Bohnsack, am Abend vor Journalisten in Kirchdorf. Demnach soll der Buckelwal in dreieinhalb Tagen an Fehmarn vorbei bis zur mehr als 400 Kilometer entfernten Nordsee bei Skagen gebracht werden. Dort werde man den Zustand des Tiers bewerten und "schauen, wie die Reise überstanden wurde", so Bohnsack.