Gestrandeter Wal in SH: Der Wal-Flüsterer vom Ostseestrand

Mit schwerem Gerät versuchen Helfer den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal zu befreien. Mittendrin Robert Marc Lehmann. Er sagt, das Tier sei motiviert. Aber Lehmann bremst die Erwartung.
Timmendorfer Strand - Es sind filmreife Szenen - ein riesiger Wal, der vor Timmendorfer Strand festsitzt und direkt bei ihm im Neoprenanzug der Biologe Robert Marc Lehmann. Auch als Youtuber bekannt geht er auf Tuchfühlung mit dem gestrandeten Meeressäuger und dirigiert im Rahmen der laufenden Rettungsversuche schweres Gerät.