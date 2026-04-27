Gestrandeter Buckelwal: Wal vor Poel – diese Woche Abtransport per Lastkahn?

Kommt jetzt mit einem Lastkahn die Wende im Fall des vor Poel liegenden Buckelwals? Diese Woche soll das Tier in einer Art Stahlbecken auf Reise gehen – so zumindest der Plan.
Höhenhorn/Kirchdorf - Vor fast einem Monat ist der Buckelwal vor der Insel Poel bei Wismar gestrandet. Diese Woche soll Schiffstechnik den Abtransport des lebendigen Tiers ermöglichen. Ein Lastkahn, der den großen Meeressäuger samt Wasser aufnehmen soll, erreichte auf seinem Weg in die Wismarbucht bis zum späten Sonntagnachmittag aus der Elbe kommend den Nord-Ostsee-Kanal. Vom Schubboot "Hans" geschoben kam die sogenannte Barge in der Nacht zu Montag in Kiel an.