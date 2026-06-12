Der „Timmy“ genannte Buckelwal war zwischen seiner Freisetzung und dem Fund vor der Insel Anholt noch kurz aktiv unterwegs. Was haben die Daten seines Senders verraten?
Der mehrfach an Ostseeküsten gestrandete Buckelwal hat seine Freisetzung nur wenige Tage überlebt. Er sei am vierten oder fünften Tag nach dem Aussetzen in der Nordsee tot gewesen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin. Darauf wiesen die ausgewerteten Daten des Senders hin, den das Tier zuletzt getragen hatte. Demnach steuerte das Tier zudem direkt wieder die Ostsee an.