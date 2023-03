1 Hier war für die meisten Mitreisenden der Nectanet-Delegation nach Brasilien zunächst Schluss: Der Rückflug von Sao Paulo nach Frankfurt fiel aufgrund des Streiks in Deutschland aus. Foto: picture alliance / dpa/Sebastiao Moreira

Nach Stopps in Sao Paulo, Brasilia und Manaus sollte es am Sonntag zurück in die Ortenau gehen. Doch die Delegation des Wirtschaftsförderers Nectanet hatte mit Problemen zu kämpfen: Wegen des Streiks in Deutschland wurde der Rückflug gestrichen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sao Paulo, London, Paris – hinter Teilnehmern der Nectanet-Reise nach Brasilien liegen einige aufregende Tage. Aufgrund des Streiks in Deutschland war ein Teil der Ortenauer Reisegruppe am Sonntag von Manaus kommend zunächst in Sao Paulo gestrandet. Zwischenzeitlich sei zu befürchten gewesen, dass eine Rückreise erst am kommenden Freitag möglich sein könnte, berichtete Johannes Fechner am Montagnachmittag. Den SPD-Bundestagsabgeordneten erreichte unsere Redaktion beim Umstieg in London.