Supermarkt, Pflegeheim, neue Ortsmitte und Lückenschluss in Planung

3 Der neue Supermarkt soll parallel zur Junghansstraße gebaut werden Foto: Mauthe GmbH

Jetzt passiert richtig was bei den Investitionen: Im Gestaltungsbeirat haben vier Investoren ihre Bauprojekte vorgestellt. Das Investitionsvolumen könnte möglicherweise die 40 oder 50 Millionen Euro Grenze reißen.















Link kopiert

Horb - Da wird hoffentlich bald kräftig gebaggert: Der ersehnte Bio-Supermarkt auf dem Steigle. Das ehemalige Grundstück der Grundschule in Talheim. Die neue Ortsmitte in Mühringen. Und eine spannende Innenentwicklung in Bildechingen. Allein hier schätzt Dieter Kopp von Bauen und Wohnen die Baukosten auf 12,36 Millionen Euro.

Kopp will in die Baulücke zwischen Robert-Bosch-Straße und Holunderweg vier Mehrfamilienhäuser und ein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Er sagt: "Obwohl ich das Projekt erstmalig öffentlich vorstelle, habe ich schon diverse Anfragen für Wohnungen und Gewerbe."

Firma Immotec schafft es mit Plänen gleich beim ersten Mal

Sein Plan: Eine Tiefgarage, vier Wohnhäuser bis zum Holunderweg. Und an der Boschstraße soll ein breites Gebäude hin – unten Gewerbe, oben Wohnung. Der Gestaltungsbeirat ist begeistert. Der Vorsitzende Mathias Hähnig: "Das Gewerbegebäude kann ruhig noch breiter sein. Wir fänden es gut, wenn zur Bosch-Straße mehr Fläche entsteht!" Dieter Kopp: "Da war ich nicht mutig genug."

Da wird es wohl Bauunternehmer Harald Götz aus Talheim in den Ohren klingeln. Dreimal hatte er versucht, mit einer massiven Bebauung auf dem Grundstück der ehemaligen Grundschule Talheim beim Beirat durchzudringen. Vergeblich.

Heinz Barth von der Firma Immotec (entwickelt bundesweit Pflegeheime) schafft es mit seinen Plänen gleich beim ersten Mal, den Beirat aus Architekten zu überzeugen. Barths Idee, von Planerin Linda Hirth vorgetragen: Ein kantiger Bau in hakenartiger Form. Zum Steinachtal hin ist unten eine Tiefgarage mit Laubengang.

Mit drei möglichen Betreibern für Pflegeheim im Gespräch

Dieter Pfrommer vom Gestaltungsbeirat: "Ich frage mich, ob dieser Laubengang nicht zur zweiten Terrasse für die Bewohner wird." Darüber dann drei Geschosse mit bis zu 70 Zimmern. Und da, wo es in die Kurve bergauf geht, haben die Planer die "Fuge" konstruiert – mit Metalltreppen. Gestaltungsbeirat-Vorsitzender Hähnig: "Die Planung ist behutsam umgesetzt. Dieser Bau wird ortsbildprägend sein!"

Einzige noch offene Fragen: Wird der Durchgangsweg für die Schüler über die zweite Terrasse für die Bewohner gehen oder gibt es am Eck vor der Kurve noch eine weitere Treppe? Immotec-Chef Barth: "Das werden wir noch einmal überplanen." Der Immotec-Chef ist mit drei möglichen Betreibern für das Pflegeheim im Gespräch. Die Firma setzt auf Horb-Talheim, weil hier laut Statistik 268 Pflegeplätze fehlen.

In Horb fehlt auch noch ein Supermarkt. Lidl ist noch nicht da. Auch ein Bio-Supermarkt könnte laut Gerüchten auf das Grundstück zwischen Telekom/Walz-Mühle-Laden und Kommode kommen. Karl-Heinz und sein Sohn Thomas Seegis von der Immes GmbH und Co. KG sagen: "Wir haben mehrere Anfragen für Horb." Die beiden planen hier einen Supermarkt-Bau mit 799 Quadratmeter Verkaufsfläche. Daneben zwei mehrstöckige Häuser mit knapp 620 Quadratmeter für Wohnen oder Büros. Unten drunter eine Tiefgarage mit 48 Stellplätzen.

Aus Gewerbestraße Steigle soll eine Stadtstraße werden

Doch dem Gestaltungsbeirat missfällt der Plan. Denn: Der Supermarkt soll die Front mit oberirdischen 35 Stellplätzen direkt an der Steigle haben. Doch Gestaltungsbeiratsvorsitzender Matthias Hähnig hat eine andere Idee: Die Wohnhäuser sollten nicht parallel zu Dachdecker Ralf Schlatter gebaut werden, sondern als Front zum Steigle. Beiratsmitglied Leonhard Schenk: "Aus der Gewerbestraße Steigle soll so eine Stadtstraße werden. Damit hätte man ein angemessenes Gegenüber für die Wohnbebauung." Der Supermarkt-Bau soll dann parallel zur Kommode entstehen. Und sogar noch einen Stock drauf bekommen für Wohnungen, so der Gestaltungsbeirat.

Architekt Peter Fischer, der für Seegis plant: "Unser Büro hat in den letzten sechs Jahren zwei Märkte umgebaut. Das ist sehr schwierig." Der Grund: Falls sich nach der vereinbarten Mietdauer mit der Supermarkt-Kette kein Nachmieter finden sollte, hat man unten eine leere Riesen-Halle. Deshalb will man eher einstöckig bauen. Und den Markt mit Front zum Steigle. Thomas Seegis: "Die Lebensmittler wollen die Sichtbarkeit zur Durchgangsstraße." Jetzt wollen die beiden noch mal nacharbeiten.

Bei der geplanten Ortsmitte Mühringen ist jetzt fast alles nach dem Geschmack des Gestaltungsbeirats. Bis auf die Fassade des geplanten Gebäudes mit dem Café zur Graf-Gerold-Straße. Vorsitzender Mathias Hänig: "Die Fassade wirkt noch zu banal, hat kein Gesicht. Das könnte in irgendeiner Siedlung auf der grünen Wiese stehen." Da muss der Bauentwickler Bernd van Husen noch mal eine Runde durch den Beirat drehen.