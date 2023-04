Interessant wurde die Sitzung erst ganz am Schluss, als Alexander Vees, der beruflich ganz in der Nähe arbeitet, kritisch die Gestaltung des Vorgartens am Neubau der Staatsanwaltschaft (ehemaliges Vermessungsamt) in der Nähe des Burgtheater-Kinos ansprach. Da sei eine „Kieswüste“ angelegt worden, beschrieb er. Zudem habe man keine Solaranlage aufs Dach gesetzt. Aber das sei doch gesetzlich vorgeschrieben, murrte da noch Stadtrat Jürgen Fischer. Ein Straftatbestand sei so etwas eher nicht, beruhigte aber Bürgermeister Philipp Hahn, die Behörde müsse nun sicher nicht gegen sich selbst ermitteln.

Tatsächlich ist es wohl so, dass im Kies kleine Pflänzchen eingesetzt wurden, die Margret Simoneit als Efeu identifiziert hat. Über diese Sache könnte also noch etwas Grün drüberwachsen. Und was das fehlende Solardach angeht: Als die Baugenehmigung erteilt worden sei, habe es die Solardachpflicht eben noch nicht gegeben, so der Bürgermeister.

Um den beabsichtigten Fahrradweg hoch zum Obertorplatz ging es dann auch noch. Man sei im Gespräch, so war zu vernehmen. Und einige Gemeinderäte sprachen die aktuellen Straßenbauprojekte in Hechingen an, deren Bauzeit sie sehr lange finden. Bürgermeister Philipp Hahn antwortete etwas genervt, dass man überall im Zeitplan liegt, und dass diese Straßensanierungen ja vom Gemeinderat gefordert worden seien. Kaum sei dann Baubeginn, kämen die Beschwerden.

Spannend war die Sitzung wohl auch schon vor Beginn des öffentlichen Teils gewesen. Es ging um die Auswahl von Pächtern für den Kiosk des Hallen-Freibads. Was besprochen und eventuell entschieden wurde, ist noch nicht öffentlich, aber das Gremium diskutierte unerwartet lange. Was immer das heißt.

Der offizielle Teil der Tagesordnung ist schnell berichtet. Jeweils ohne Gegenstimme beschlossen wurde der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Seewiesen II in Sickingen sowie Erlenstraße II in Stetten, ebenso die Zustimmung für den Entwurf zum Wohnungsbauprojekt der BPD am First. Werner Schmid, der übrigens am Sitzungstag mit seiner Frau Goldene Hochzeit feierte, fragte hier noch Parkplätzen. Für Ein- und Zweizimmerwohnungen reiche einer aus, da hier meist nur Einzelpersonen wohnen, so die Antwort der Stadt.

Beschlossen wurde auch, die Straßen im Neubaugebiet Killberg IV unter das Thema Streuobst zu stellen, zudem wurde der Vorschlag von Ingrid Riester befolgt, alles mit einem Weg am Ende zu versehen. Es wird also unter anderem einen Apfelweg, Kirschenweg und Birnenweg geben. Jürgen Fischer verteidigte in der Debatte noch einmal den Vorschlag der SPD, Märchen und Kinderhelden als Namensgeber zu wählen. So etwas sei nicht kindisch, sondern kindgerecht und familiengerecht. Die vier SPD-Räte stimmten denn auch beim Streuobstvorschlag mit Nein.

Zugestimmt wurde der Wahl der Bechtoldsweiler Feuerwehr von Jochen Basler zu ihrem Kommandant. Thomas Ling bleibt Stellvertreter in dieser Abteilung.