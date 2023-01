2 Nach rund 300 ehrenamtlichen Stunden konnte der Dorfladen in Hailfingen am Montag wieder öffnen. Foto: Baum

Mit mehr als 300 ehrenamtlich geleisteten Helferstunden retteten viele freiwillige Helfer den Dorfladen Hailfingen nach der Sprengung des Geldautomaten an der Gebäudefrontseite.















Rottenburg-Hailfingen - Sabine Kircher als Sprecherin des Vorstandes des Dorfladens zeigte sich erfreut über das große Engagement der Hailfinger Bürger, die so die Verwüstungen rückgängig machten und die Neueröffnung des Dorfladens erst ermöglichten. "Die Sprengung des Geldautomaten hat unser Lager zerstört. Wände haben sich bei der Sprengung des Geldautomaten am Donnerstag verschoben, dabei ist auch ein Schrank im Laden gekippt."

Bild der Zerstörung

Die Helfer erwartete ein Bild der Zerstörung: Auf dem Boden war eine schmierige Masse aus Mehl, Öl, Essig, Milch, Scherben und Cola, die zunächst weggeputzt werden musste. Danach wurde die durch Glassplitter beschädigte Ware aus dem Laden in einem großen Container entsorgt. Diesen organisierte und finanzierte die Volksbank, da auch Teile der Fassade entsorgt werden mussten. Nach dem Großputz und nach dem Schock kam dann am Dienstag wieder neue Ware, so dass die Kunden in den Regalen wieder ihren vertrauten Warenbestand vorfanden.

Kampfmittelräumdienst entschärft Bombe

Sabine Kircher, die auch Ortsvorsteherin von Hailfingen ist, erinnert sich an die lange Geschichte des Hailfinger Dorfladens, der erstmals 2013 eröffnete und 2016 in das neue Gebäude in der Hadolfingerstraße umzog. Im ehemaligen Volksbankgebäude kam der Dorfladen unter und die Bank hatte dort nach wie vor ihren Geldautomaten. Die Bank nutzte auch einen Nebenraum. Am Donnerstag weckte eine Explosion um 4 Uhr die Anwohner und riss sie aus dem Schlaf. Kurz danach waren Polizei und Feuerwehr vor Ort, erinnert sich Sabine Kircher. Der Kampfmittelräumdienst musste den zweiten Bombensprengsatz entschärfen, "ein Roboter hat die Bombe entschärft", berichtet Kircher. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert.

THW stützt das Gebäude

Nach der Sprengung des Geldautomaten war das Gebäude zunächst nicht mehr sicher – das Technische Hilfswerk stützte das Gebäude und die Fassade ab. "Das ging alles ratz fatz, um halb eins war die Spurensicherung bereits da sowie der Statiker, das THW und der Kampfmittelräumdienst. Fast der gesamte Lagerbestand musste danach im Container entsorgt werden", erklärt Eva-Maria Öfner, die nicht Ladeninhaberin ist – der Laden gehört der Genossenschaft, die sich eigens dafür gegründet hatte.

Fast 10.000 Euro Spenden

Aber Eva-Maria Öfner organisierte gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Gemeinder eine Spendenaktion, bei der bislang 9800 Euro zusammen kamen. Damit sollen die Schäden eingedämmt werden, neue Ware wurde bestellt. Im Ehrenamt wurden Regale aufgebaut, nach dem Motto: "Aus drei mach eins." Eine zerstörte Gefriertruhe muss ebenfalls ersetzt werden. Viel ging kaputt, aber die Betroffenen schauen nach vorne. Der Lebensmittelkontrolldienst fragte, ob er den Dorfladen unterstützen kann, doch da war der Laden schon wieder eröffnet. Großzügig war das Warenlager und auch der Bestand entsorgt worden, dies war dem WKD wichtig.

"Wir waren schneller als der Schall", freut sich Sabine Kircher über das Tempo der Hilfsaktion. "Die Kunden kommen wieder so wie früher." Dies nicht zuletzt, da die Kinder vom Sportverein Flyer zur Spendenaktion und Wiedereröffnung des Dorfladens in der Gemeinde verteilten. Eva-Maria Öfner hatte mit ihrem Mann überlegt, wie man helfen kann und hat den Flyer erstellt und auch die Spendenaktion ins Rollen gebracht. Unklar ist bis heute, ob eine Versicherung zumindest einen Teil des Schadens übernehmen wird. Daher ist der Dorfladen auf Spenden der Bürger angewiesen.