Gesprengte Geldautomaten in Sulz

12 Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf weitere Zeugenaussagen zum Sprengstoff-Bankraub in Sulz. Foto: Heidepriem

Eine junge Frau beobachtet hautnah die Sprengung des Geldautomaten in Sulz, informiert die Polizei und macht Fotos. Dass sie in großer Gefahr schwebt, wird ihr erst Stunden später klar.









Als die Sulzerin plötzlich in ihrem Bett hochschreckt, zeigt der Wecker 3.50 Uhr. „Es gab einen dumpfen Knall, und das ganze Haus zitterte“, berichtet die 20-Jährige, deren Name und andere Daten hier aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. „Ich bin kurz darauf ans Fenster gegangen, um nachzusehen, was los ist.“