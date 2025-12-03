Gesprächsrunde in Ettenheim: So ging Handballtorhüter David Späth durch Höhen und Tiefen seiner Karriere

Der Handbalprofi David Späth besuchte die St.-Landolin-Schule in Ettenheim. Dabei sprach er über den Beginn seiner Karriere, seinen Kreuzbandriss und seine größten Erfolge.
Die Mensa der St.-Landolin-Schule war vor Beginn der Gesprächsrunde bereits voll: Mehr als 200 Gäste warteten auf David Späth, den jungen Handballnationaltorhhüter. Unter den Besuchern waren auch viele Handballspieler der SG ERA mit ihren Trikots. Die deutsche Vermögensberatung (DVAG) organisierte das Event, genauer gesagt ihr Berater Volker Chaloupka, seines Zeichens selbst Handballtorhüter.