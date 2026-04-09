Gespräche zwischen Grünen und CDU: Bislang kein Durchbruch bei Sondierungsverhandlungen

Die Einigung im Nachbarland Rheinland-Pfalz hat keinen Impuls gebracht. Am Mittwoch gab es erneut Gespräche zwischen Grünen und CDU – aber bislang keinen offiziellen Abschluss.
Auf der Zielgeraden gab es offenbar doch mehr Redebedarf als gedacht. Nachdem sich Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir am Dienstag zuversichtlich gezeigt hatte, sind Grüne und CDU am Mittwoch offenbar noch zu keinem Abschluss der Sondierungsverhandlungen gekommen. Özdemir hatte am Dienstag gesagt, er gehe davon aus, „dass wir heute durchkommen“.