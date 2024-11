Gespräche über Wirtschaft und Nachhaltigkeit: Landrat Erny trifft die Inhaber des Europa-Parks

1 Jürgen Mack (von links), Landrat Thorsten Erny und Roland Mack trafen sich zu Gesprächen im Europa-Park. Foto: Europa-Park

Zu einem Informationsaustausch trafen sich der neue Landrat des Ortenaukreises, Thorsten Erny, mit den Europa-Park-Inhabern Roland und Jürgen Mack.









Link kopiert



Im Mittelpunkt standen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung des größten Freizeitparks in Deutschland, Nachhaltigkeitsaspekte sowie die Thematik der Mitarbeitergewinnung und -betreuung. „Der Europa-Park beschäftigt inzwischen über 5.000 Mitarbeiter aus mehr als 100 Ländern, was sich zu einer großen Herausforderung entwickelt“, betonte Jürgen Mack. Nur durch den Bau von Mitarbeiterwohnungen mit derzeit mehr als 1.500 Wohnplätzen können Beschäftigte aus aller Welt in den Europa-Park geholt werden, teilt der Europa-Park mit.