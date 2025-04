Handball Bezirkspokal HSG Rottweil greift nach Trophäe

Nachdem sich das Team von Trainer Michael Huber bereits vorzeitig die Meisterschaft sichern konnte, will man nun nachlegen: Nach dem Meistertitel nun auch den Bezirkspokal holen und damit das Double perfekt machen. Gegner ist am Mittwoch die HSG Baar. Das Finale steigt in Talheim bei Trossingen.