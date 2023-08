Neuried hat den Ausbau von Glasfaser gestoppt und große Kritik an der „Deutschen Glasfaser“ geübt. Das Unternehmen äußerte sich am Dienstag zu den Vorwürfen der Gemeinde. Kommende Woche soll es eine Fragerunde für die Bürger geben.

Die Gemeinde Neuried ist von den Arbeiten der „Deutschen Glasfaser“ alles andere als begeistert. Gerade im Ortsteil Müllen herrschten katastrophale Zustände. Am Montag erklärte Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich dann, dass die Gemeinde vorerst die „Nase voll“ habe und den Glasfaserausbau stoppt. „Wenn die ,Deutsche Glasfaser’ sich – wie in den vergangenen Monaten viel zu oft geschehen – nicht an Abmachungen mit der Gemeinde Neuried hält, falsche Angaben macht, eine Hinhaltetaktik fährt und unzuverlässig ist, dann können wir uns das nicht mehr bieten lassen“, erklärte der Bürgermeister in der Pressemitteilung den Beschluss der Gemeinde.

Unsere Redaktion hat das kritisierte Unternehmen kontaktiert und am Dienstag Antwort erhalten: Die „Deutsche Glasfaser“ sei im engen Austausch mit der Gemeinde Neuried. Bereits bei einem Termin am Dienstagmittag sei gemeinsam über die nächsten Schritte für den Ausbau eines zukunftssicheren Glasfasernetzes gesprochen worden.

Baupartner werden auf „Herz und Niere“ geprüft, so das Unternehmen

„Der Fokus des Projekts wird nun auf Instandsetzungsmaßnahmen gesetzt, im Nachgang werden dann die Tiefbauarbeiten weitergeführt“, so Pressesprecherin Diana Stiebe. Des Weiteren werde es in der kommende Woche einen öffentlichen Termin in der Gemeinde geben, bei dem Bürger Fragen zum Glasfaserausbau in Neuried stellen können. Der genaue Termin werde von der Gemeindeverwaltung noch bekanntgegeben.

Die „Deutsche Glasfaser“ arbeite mit international tätigen Baupartnern zusammen, die vor der Zusammenarbeit auf Herz und Nieren überprüft wurden, versicherte Stiebe. „Wir sind taktgebend bei der Ausbaugeschwindigkeit in der Fläche und verbinden Geschwindigkeit mit Qualität.“ Zum Bauprozess erklärt sie im Folgenden, dass alle Oberflächen nach den Verlegearbeiten aus prozesstechnischen Gründen vom beauftragten Baupartner zunächst provisorisch geschlossen würden. „Bei Projektabschluss werden alle Oberflächen durch den Baupartner ordnungsgemäß wiederhergestellt und von der Kommune in einer gemeinsamen Begehung abgenommen“ , so die Pressesprecherin.