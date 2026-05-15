Gespräche in Kandern: „Mach jetzt mal, du kannst das“

Im Rahmen der Aktion „Weibergeschichten“ der CDU im Landkreis Lörrach unterhielt sich Gudrun Heute-Bluhm mit Simone Penner, der Bürgermeisterin von Kandern, im Kanderner Rathaus.
Bei diesem Format geht es der Frauenunion des CDU-Kreisverbands vor allem um die Lebens- und Karrierewege von Frauen und deren Gleichberechtigung in öffentlichen Ämtern, Berufen und in der Gesellschaft. Die Frage sei nicht, ob manche Männer etwas gegen Frauen in höheren Ämtern hätten, sondern ob die Frauen sich ein solches Amt überhaupt zutrauen. Simone Penner sagte dazu, das manche Frauen eventuell nicht den typischen und gradlinigen Lebenslauf wie Männer hätten und sich vielleicht schon deshalb nicht trauen würden, sich um ein Amt wie das einer Bürgermeisterin zu bewerben.