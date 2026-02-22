Gespräch vor Premiere: Darum hat ein Lahrer einen Film über Albanien gedreht

Günther Rentschler hat seinen Film über das südosteuropäische Land fertiggestellt. Hier spricht er über die ausgedehnte Drehreise und seine Begeisterung fürs Filmen.
Gut 40 Filme hat Günther Rentschler bisher produziert, mit denen der Lahrer seit 2005 ständiger Gast bei der Lahrer Volkshochschule ist. Nun steht die nächste Premiere an – am Dienstag, 24. Februar, zeigt er bei der VHS sein neues Werk über Albanien, das bei einer längeren Reise im vergangenen Sommer entstanden ist. Unsere Redaktion hat den 79-Jährigen zu dem Land und seinem Hobby befragt.