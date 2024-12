„Wir haben keine Ahnung vom Buddhismus und freuen uns auf das, was Sie uns erzählen werden“, meinten einige der Besucherinnen, die der Einladung zum christlich-muslimisch-buddhistischen Gespräch gefolgt waren.

Im Meditationsraum der „Dharmazuflucht Schwarzwald“, dem buddhistischen Tempel im Wonnenbach in Gutach, war dann genau die richtige Atmosphäre, um den Ausführungen des Zen-Meisters Fuden Nessi zu folgen, die von der Ehrwürdigen Clementia, seiner Schülerin, ergänzt wurden. Binur Aksu, Dialogbeauftragte der Haslacher Moschee, hatte sich dieses Gespräch gewünscht und Pfarrer Hans-Michael Uhl hatte das Treffen arrangiert, heißt es in einer Mitteilung.

In aller Offenheit erzählte Fuden Nessi vom Leben und dem Tagesablauf in einem buddhistischen Kloster und stellte sich allen Fragen der Gesprächsteilnehmer. So erklärte er, welchen Sinn das Mönchs- oder Nonnengewand habe ebenso, wie seine Ordensschwester Clementia erläuterte, welche Rolle die täglichen Weltnachrichten für sie im Kloster habe. Von den täglichen Meditationszeiten war in den Erklärungen Nessis die Rede und davon, dass man auch nach 45 Jahren im Kloster nichts anderes als ein normaler Mensch sei, der sich jeden Tag neu auf den Weg macht, die richtige innere Ausrichtung beizubehalten und der Sehnsucht nachzugehen, im Leben das Gute zu tun und leidvolles Handeln zu vermeiden.

Der ruhige Grundton in dem Gespräch sowie die unprätentiöse Zuwendung der beiden Buddhisten waren laut der Mitteilung wohltuend.

Fortsetzung

Nach zwei Stunden Austausch war das Bedürfnis, sich über das Gemeinsame und das Besondere der Religionen auszutauschen, noch längst nicht erschöpft und so waren alle Anwesenden sofort einverstanden, als Merican Durmus, die seit vielen Jahren im interreligiösen Dialog engagiert ist, in die Haslacher Moschee einlud. Im Februar findet das christlich-muslimisch-buddhistische Gespräch seine Fortsetzung.