Gespräch über Flüchtlingszentrum: EA in Lahr – Stadt erhält Rückendeckung aus dem Umland

1 Eine Frage, die viele Lahrer bewegt: Wird in der Stadt ein Flüchtlingszentrum des Landes gebaut? Foto: Daniel Löb/dpa Bei der Frage, ob in der Vogesenstraße eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge entstehen soll, stehen Bürgermeister aus dem Umland der Stadt zur Seite.







Link kopiert



Noch war nichts zu erfahren: Wie die LZ vergangene Woche exklusiv berichtet hatte, kamen am Montag Vertreter des Justizministeriums nach Lahr, um mit der Stadtspitze über den möglichen Bau einer Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Areal nördlich der Polizeihochschule und in unmittelbarer Nähe zum Seepark zu sprechen. Was konkret diskutiert wurde, blieb zunächst intern. „Zu den Gesprächsinhalten soll es morgen im Laufe des Tages eine mit dem Justizministerium abgestimmte Pressemitteilung geben“, ließ die Lahrer Stadtverwaltung am Abend wissen.