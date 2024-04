Gespräch mit Politikern in Lahr

1 Diskussion zwischen Pflanzen und Harken: Johannes Fechner (von links) und Martin Rosemann im Gespräch mit Gewerkschaftern und Betriebsräten. Foto: Lienhard

Gewerkschafter und Betriebsräte sprechen mit den SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner und Martin Rosemann.









„Das ist meine erste Veranstaltung in einem Baumarkt“, sagt Johannes Fechner. Der SPD-Politiker sitzt in der Mitte einer Tafel im Genussgarten der Lahrer Gärtnerei Sauter. Im Hintergrund werden Einkaufswägen vorbeigeschoben, aus den Boxen plätschert „Take on me“. Die Atmosphäre ist entspannt. Doch inhaltlich geht es um durchaus harte Themen wie Transformationsprozesse und Arbeitsbelastung.