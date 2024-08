Gespräch mit Ortsvorsteherin: Meta Staudt erklärt, welche Projekte in Hechingen-Boll anstehen

1 Meta Staudt geht in ihre dritte Amtsperiode als Ortsvorsteherin in Boll. Zuvor war sie bereits die Stellvertreterin von Peter Beck. Foto: Roth

Dorfhockete, Haushaltsanmeldung und Sanierung der Zufahrtsstraße nach Maria Zell. In Boll gibt es für den neu gewählten Ortschaftsrat gleich viel zu tun. Ortsvorsteherin Meta Staudt blickt im Gespräch auf die Legislaturperiode voraus.









Meta Staudt geht inzwischen in ihre dritte Amtszeit als Ortsvorsteherin in Boll. Sie vertritt mit Beurens neuer Ortsvorsteherin Tanja Saile die Frauenriege unter den Hechinger „Dorfchefs“. Über ihre Erfahrungen, anstehende Projekte in Boll und was sie auch mal verärgert, spricht die Ur-Bollerin mit unserer Redaktion.