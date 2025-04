Gespräch mit neuem Betreiber: Neustart für das Waldmössinger Pflegeheim

1 Das Pflegezentrum in Waldmössingen hat einen neuen Betreiber. Dieser gibt Einblick in die aktuelle Lage. Foto:

Fünf Wochen nach der Übernahme geht es beim Betreiber des Waldmössinger Pflegeheims nun ans Fein-Tuning.









Neue Besen kehren gut, wie man so sagt, und der neue Betreiber des Pflegeheims in Waldmössingen, ehemals Stegwiesen, steckt fünf Wochen nach der Übernahme mitten in der Neustrukturierung. Künftig firmiert der Betreiber unter dem Namen „Pflegezentrum Waldmössingen GmbH“. Verantwortlich für den Neustart sind seit dem 1. März Tim Sauer, geschäftsführender Gesellschafter der GmbH und Heimleiter Kai Lohmann. Wer sind sie und was hat sich bisher getan?