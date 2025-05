Gespräch mit dem Geschäftsführer: „Monsieur Gabelmann“ verkauft seit 100 Jahren Herrenmode in Lahr

1 Mark Gabelmann führt den Herrenausstatter „Gabelmann Monsieur“ in der Kirchstraße 27 in dritter Generation. Im Jahr 2000 übernahm er den Laden von seinem Vater. Foto: Merz Mark Gabelmann führt den Herrenausstatter „Gabelmann Monsieur“ in dritter Generation. Doch einen Nachfolger wird es nicht geben.







Link kopiert



Hemden, Krawatten, schicke Schuhe: Bei Gabelmann Monsieur bekommen Männer das, was sie für einen stilvollen Auftritt brauchen – und das seit nun schon 100 Jahren. Das Geschäft in der Kirchstraße 27 führt Mark Gabelmann in der dritten Generation, sein Großvater gründete es im Mai 1925. „100 Jahre Betrieb kann nicht jeder vorweisen“, sagt der 63-Jährige stolz im Gespräch mit unserer Redaktion in seinem Ladengeschäft, in dem zahlreiche Kleidungsstücke in den Regalen darauf warten, anprobiert und gekauft zu werden.