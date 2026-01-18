Gespräch in Lahr: Das sagen die Verantwortlichen zum Start der neuen Kirchengemeinde

Die Kirchengemeinde Südliche Ortenau besteht seit Anfang des Jahres. Der größte Verwaltungsaufwand ist abgeschlossen, nun geht es ans Eingemachte.
„Römisch-katholische Kirchengemeinde Südliche Ortenau“ – dieser Begriff, gesteht Öffentlichkeitsreferentin Melanie Bischoff, geht ihr noch nicht ganz so glatt über die Lippen. Doch der Zusammenschluss der bisherigen fünf Seelsorgeeinheiten aus dem Dekanat Lahr ist seit Jahresbeginn Realität. Wie hat der große Neustart geklappt und wie soll es künftig weitergehen? Bei einer Pressekonferenz beantworteten die neuen Verantwortlichen diese Fragen.