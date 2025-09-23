Gespannfahrer aus Pfalzgrafenweiler: Vizeweltmeistertitel für Steffen Brauchle und Anna Genkinger

Bei der Weltmeisterschaft der Gespannfahrer in Frankreich haben Steffen Brauchle und Anna Genkinger mit der deutschen Mannschaft den Vizetitel bejubelt.
Es war die zehnte Weltmeisterschaft für Steffen Brauchle mit dem Pony-Vierspänner. Nur noch Routine? „Klar hat man die Erfahrung, ist aber trotzdem angespannt. Schließlich will man die Leistung bringen. Und es geht um alles“, sagt Brauchle, der 2019 den WM-Titel im Einzel holte und mit der Mannschaft mehrfach Welt- und Vizemeister wurde. Seine Leistung hat er im französischen Le Pin-au-Haras (Normandie) wieder abgerufen und den Vizeweltmeistertitel gewonnen.