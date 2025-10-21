Gespaltene Meinungen in Dietingen: Höhere Abwassergebühren 2026, dafür weniger 2027?

Diskutiert und beschlossen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung Dietingens. Etwa sorgte die geplante Erhöhung der Abwassergebühren für Zündstoff – doch ist diese nicht vermeidbar.
Sein „Einjähriges“ hat Bürgermeister Felix Hezel kürzlich in der Gemeinderatssitzung gefeiert: Am 10. Oktober 2024 hatte er seine erste Gemeinderatssitzung als Bürgermeister von Dietingen geleitet, ein Jahr später hat er bereits einige Vorschläge, Veränderungen und Beschlüsse angestoßen miterlebt und vollzogen. Und am Mittwochabend in der Schwarzenbachhalle in Gößlingen ging es so weiter.