2 Die drei Gründer Christian Rockrohr (von links), Jannik Zeiher und Patrick Maier aus Wittershausen haben Socken zu ihrem Business gemacht. Foto: Marian Burkardt/BURKart Fotografie

Provokant, lässig und manchmal eine Spur drüber: Jannik Zeiher, Christian Rockrohr und Patrick Maier sind mit ihren ausgefallenen Sockenkreationen unter dem Namen "Gesockz" seit einem guten Jahr am Markt. Aber kam die Idee auch an?















Vöhringen-Wittershausen - Es ist ein Kleidungsstück, das man eben braucht, das aber üblicherweise eher nicht die Blicke auf sich zieht: die Socke. Mitten in der Pandemie, als die drei jungen Männer plötzlich mit der Kurzarbeit konfrontiert wurden, beschlossen sie, sich dieses Problems anzunehmen und gemeinsam ein eigenes Business zu starten.

Von der Gründung zur Produktion

Jannik Zeiher (26), Patrick Maier (27) und Christian Rockrohr (28) begannen bereits im April 2020 mit der Planung und der Suche nach der perfekten Basis-Socke für verschiedene Anlässe.

Darauf folgte das Designen. Dabei steht meist das "Gesockz"-Maskottchen, entwickelt von einem Tätowierer aus Villingen-Schwenningen und flankiert von einem flotten und manchmal provokanten Spruch, im Fokus.

Mit seinem Online-Shop und der ersten Basic-Kollektion ging "Gesockz" nach rund einjähriger Vorbereitungsphase Ende März 2021 an den Start.

Gag bei Bestellung

Der Gag: Wer ein Sockenpaar bestellt, bekommt eine einzelne bunte Socke aus einer limitierten Kollektion mitgeschickt. Die Idee kam den Gründern aus der Erfahrung heraus, dass manche Socke nach dem Waschgang nie wieder auftaucht und offenbar von der Waschmaschine "verschluckt" wurde. Deshalb hat das "Gesockz"-Logo auch drei Beine.

Und wie läuft es nach gut einem Jahr für die jungen Gründer? Jannik Zeiher, der sich um Einkauf, Produktdesign und Social Media kümmert, kann seine Freude nicht verhehlen: "Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Inzwischen haben wir in ganz Deutschland Kunden".

Socke mit Mittelfinger

Alle zwei bis drei Monate bringe "Gesockz" eine neue limitierte Kollektion mit ganz besonderen Designs heraus. "Da hatten wir beispielsweise schon Pastell, Christmas und Halloween als Mottos". Und fast jedes Mal sei die Kollektion komplett ausverkauft gewesen, sagt Zeiher. "Unser bester bisheriger Drop war eine Socke mit der Aufschrift ›Fuck off‹ und einem Mittelfinger. Die war innerhalb von zwei Stunden restlos ausverkauft." Aber auch die Weihnachtssocke als Pendant zum Ugly-Christmas-Sweater sei gut angekommen.

Mittlerweile haben die drei Freunde auch Hoodies entwickelt und eine neue Kollektion, die bereits seit ein paar Monaten marktreif ist, aber aufgrund von coronabedingten Lieferverzögerungen beim Hersteller noch nicht verfügbar ist.

"Aber wir stocken in nächster Zeit alle Bestände auf. Im Mai oder Juni wird es im Onlineshop auch Shirts geben, ab Ende Mai sind unsere Sneaker-Socken, die wir seit Sommer 2021 im Programm haben, wieder verfügbar, und Ende Juni kommt die neue Socken-Kollektion", kündigt Zeiher an. Man orientiere sich oft an Trends. 2022 sei beispielsweise ein ganz spezieller Blauton in.

Exklusive Socke für House-DJ

Aber das ist längst nicht alles. So haben die Gründer ihre Verpackung aus recycelbarem Plastik zu Papier geändert, um nachhaltiger unterwegs zu sein. Außerdem hat Zeiher extra eine Socke für House-DJ Marten Hørger designt. Diese soll im Sommer auf den Markt kommen. Mitte des Jahres wird "Gesockz" außerdem auf zwei großen Online-Shopping-Portalen vertreten sein.

Was die Gründer gelernt haben? "Manchmal denken wir noch zu groß und zu kompliziert und merken dann, dass die einfacheren Designs besser ankommen", sagt Zeiher. Im November 2021 habe man die Strategie für 2022 festgelegt und das ganze Jahr durchgeplant.

Kooperation mit Festival

Für den Sommer werden spezielle Festival-Designs entwickelt. In diesem Jahr kooperiert "Gesockz" mit dem Kamehameha Festival in Offenburg. Mit individueller Verpackung und Verkaufsstand vor Ort werde das etwas ganz Besonderes, sagt Zeiher. 2023 sind bereits weitere Kooperationen mit "riesigen Festivals", wie Zeiher sagt, vorgesehen.

Mit seinen außergewöhnlichen Designs spricht "Gesockz" vor allem Kunden im Alter von 18 bis 35 Jahre an, die bewusster auf ihren Look schauen. "Wir haben da echt eine super Nische gefunden." Rund 10 000 Sockenpaare haben die Gründer schon verkauft und stemmen, unterstützt von zwei bis drei externen Designern, alles allein.

Authentizität wichtig

Große Nachfrage habe es immer wieder nach Baby- und Kindersocken gegeben. Dieses Thema erfordere allerdings im Vorfeld viel Forschungszeit, so Zeiher. Man arbeite aber daran. Hin und wieder kämen auch Vorschläge der Kunden für Designs. "Manche sind aber hanebüchen, wie die Idee einer Einhornsocke. Das wären auch irgendwie nicht mehr wir", sagt der Socken-Designer. Denn bei aller Wandelbarkeit wollen die Gründer immer eins bleiben: authentisch.

Weitere Informationen:

www.gesockz.com

www.instagram.com/gesockz