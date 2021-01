Gesichter der Fasnet Oberndorfer Narrenmarsch läuft in Endlosschleife

Wenn er etwas tut, dann mit Leib und Seele. Der 42-Jährige ist alles andere als auf den Mund gefallen. "Deine Rolle ist dir einfach auf den Leib geschnitten", findet seine Frau. "Dieses vorne hinstehen und etwas erzählen, das liegt ihm."

Er habe mal gelernt, die Geige zu spielen und würde auch gerne das Akkordeonspielen lernen, aber seine Stärke liege doch ganz klar im Mundwerk, sagt Seidel lachend. Dazu passt, dass er gerne Schantle ist. "Die Leute aufsagen lassen und ein Schwätzle halten – das gefällt mir sehr. Zum Rammeln gehe ich immer wieder gern. Der Fasnetsmontag ist mein Lieblingstag. Da kann’s auch mal spät werden."

Überhaupt ist die Fasnet Seidels Steckenpferd. Der Ur-Oberndorfer wurde schon als kleiner Bub im Kinderwagen beim Narrensprung herumgeschoben und hat seitdem keine Fasnet verpasst. Später gestaltete er mit der KjG jährlich einen Auftritt für den Bürgerball.

Vier Narrenkleider nennen die Seidels ihr eigen, darunter zwei für ihre Kinder. Während die Tochter absoluter Fasnetsfan ist und als Hansel mitspringt, hängt der Kinderschantle des Sohns meist noch im Schrank. "Er begeistert sich noch nicht so richtig für die Fasnet, aber das kommt hoffentlich noch", sagt Seidel grinsend.

Dafür liebe der Kleine die Musik. "Den Narrenmarsch hört er meist noch bis Ostern in Endlosschleife zum Einschlafen", erzählt Seidels Frau.

Die Vorbereitung der Schantlekapelle auf die nächste Fasnet beginnt immer am 23. Dezember. "Dann gibt uns Elmar Seidel sein Fotobuch zur vergangenen Fasnet", erzählt Christoph Seidel. Am 30. Dezember findet dann die erste Probe statt. Dann hockt man zusammen, um Geschichten für den Schmotzigen und den Schantlesonntag zu sammeln sowie den Auftritt zu planen.

Alle zwei Jahre spielt die Schantlekapelle Oberndorf am Schantlesonntag und wechselt sich damit mit der Schantlekapelle vom Lindenhof ab. "Dieses Jahr wären wir dran gewesen", sagt der Schornsteinfeger wehmütig. Zudem darf seine Kapelle immer beim Oberndorfer Narrensprung spielen, während die Lindenhöfler beim Kinderumzug musizieren.

Zwölf Musikanten stark ist die Schantlekapelle derzeit – und recht jung noch dazu. Der Älteste ist Mitte 50. "Und wir haben Leute aus verschiedenen Vereinen und Stadtteilen drin, die Vielfalt in die Kapelle bringen." Akkordeon, Schellenbaum, Teufelsgeige, Triangel und Trommeln sind vertreten.

Neben den Narrenmärschen des Viererbundes und Schunkelrunden bereiten die Musiker jährlich auch etwas Neues vor – immer mottobezogen. So war beispielsweise schon einmal das "knallrote Gummiboot" zu hören.

Für enormen Spaß sorge immer Alwin Grossmann mit seinen Verkleidungen. "Der darf nicht mehr bei uns mitspielen, seit er an seinem 60. Geburtstag unsere Triangel kaputtgemacht hat", erzählt Christoph Seidel lachend. Besondere Momente gab es schon einige, etwa, als man mit dem Bus, mit dem die Kapelle von Wirtschaft zu Wirtschaft fährt, gegen einen Stein am Sportgelände des SC Lindenhofs gefahren sei. "Bis runter schaffen wir’s noch", habe der Fahrer gemeint und den Rückwärtsgang reingehauen. Tatsächlich sei man so bergabwärts rollend noch bis zum Don-Bosco-Haus gekommen, erinnert sich der 42-Jährige.

So viel Herzlichkeit

Toll sei auch der Narrentag in Überlingen gewesen. Dort war die Kapelle bei einem Überlinger Narrenrat untergebracht, der kurzerhand 20 Schlüssel hatte nachmachen lassen. "Egal, um welche Uhrzeit man in die Unterkunft kam, irgendjemand hat immer Akkordeon gespielt, und es war was los. Da wurde uns viel Gastfreundschaft und Vertrauen entgegengebracht."

Eben das ist es auch, was Seidel an der Fasnet liebt. "Man erlebt so viel Offenheit, Herzlichkeit und Lebensfreude. Zudem ist es ein Familienerlebnis. ›Freunde feiern Fasnet‹ hat es wirklich perfekt beschrieben."

Dass es mit der Fasnet 2021 nichts wird, habe er früh geahnt, sagt Seidel. Für den Schantlesonntag habe man ein Video vorbereitet, das auf der Facebookseite der Schantlekapelle veröffentlicht wird.

An Dreikönig hat Seidel mit seiner Familie Videos von alten Narrensprüngen angeschaut. "So ganz kommt man aus der Fasnet nicht raus", sagt er. So will er in seinem Elternhaus in der Oberndorfer Hauptstraße die Narrenfahne hissen. "Und einen kleinen Fasnetsspaziergang durch die Oberstadt lasse ich mir auch nicht nehmen."