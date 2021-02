Gesichter der Fasnet in Oberndorf 40 Mal Narrenmarsch? Kein Problem

Ein einziges Mal hat er den Narrensprung verpasst, damals war Prüfungszeit. Ansonsten ist es ein Pflichttermin. Los geht es bereits am Schmotzigen, wenn die Gruppen durch die Wirtschaften ziehen und musikalisch begleitet werden.

Am Freitag pausieren die Musiker, ehe die Tanzabteilung beim Bürgerball zur Unterhaltung aufspielt. Früher war es nur die Stadtkapelle, die beim Ball für Musik sorgte, inzwischen ergänzen Unterhaltungsbands das Programm. "Dass die Stadtkapelle aber immer noch spielt, ist eine schöne Tradition", findet Westinger. Und da seien keinesfalls nur alte Lieder zu hören, sondern auch viel Aktuelles.

Nachwuchsarbeit wichtig

Als Michael Westinger den Vorsitz der Stadtkapelle übernommen hat, war er gerade vom Studium gekommen. "Ich wollte mich gern einbringen." Wichtig ist ihm die Nachwuchsarbeit, was sich am Durchschnittsalter von 24 Jahren erkennen lässt.

So verfügt die Stadtkapelle über ein Vororchester, in das die Kinder nach der musikalischen Früherziehung kommen und lernen, auf andere Musiker zu hören und Teil eines Teams zu werden. "Das klingt alles krumm und schief am Anfang, aber darauf kommt es noch nicht an", erklärt der Oberndorfer. Dirigent und Noten werden von der Stadtkapelle gestellt.

Nach ein bis drei Jahren können die Musiker ins Jugendorchester aufrücken. "Natürlich verlieren wir während der Schulzeit immer wieder ein paar Musiker. Von acht, die man ausbildet, bleibt manchmal nur einer hängen." Wenn sie über die nötigen musiktheoretischen Kenntnisse verfügen, was mit einem gewissen Alter einhergeht, sind sie reif für die Oberndorfer Stadtkapelle.

Eine schöne Tradition ist für Westinger, dass die kleinsten Musiker in Uniform beim Kinderumzug vorauslaufen. Ein kleiner Musiker darf zudem immer den Dirigenten beim Dienstagssprung begleiten.

Die insgesamt 110 Aktiven, 55 davon unter 18 Jahren, proben normalerweise einmal die Woche. Mitte März musste der Probenbetrieb jedoch eingestellt werden. Zwischendrin sei es mal erlaubt gewesen, in kleiner Besetzung mit viel Abstand zu proben, doch wozu proben, wenn es keinen Auftritt gibt? Immerhin habe man beim Kultursommer spielen dürfen, so Westinger.

Trotzdem fehlt ihm und seinen Vereinskollegen das gemeinsame Musizieren. "Ich hoffe, dass wir über Corona niemanden aus dem Team verlieren, der sagt, es geht auch ohne Musik", meint Westinger. Immer wieder gebe es virtuelle Proben, um sich weiterhin austauschen zu können und den Kontakt nicht zu verlieren. Auch ein virtueller Kappenabend fand schon statt.

Derzeit arbeiten die Musiker an einem virtuellen Narrenmarsch, bei dem die Videosequenzen der Musiker zusammengeschnitten werden – "Musiker im Homeoffice quasi". Zudem liefert die Stadtkapelle am 13. Februar Utensilien für einen "Narrensprung zu Hause" an die Haushalte. Privat hat Michael Westinger bereits ein bisschen gefeiert. "Mit meinem kleinen Sohn hatte ich schon meinen eigenen verkürzten Narrensprung im Wohnzimmer", erzählt er lachend.

Es sind harte Zeiten für die, denen die Fasnet mindestens genauso heilig ist wie das Weihnachtsfest. Die Fasnetsveranstaltungen sind abgesagt, die Kontaktbeschränkungen dauern an. Doch die fünfte Jahreszeit muss nicht ganz ausfallen. Schließlich kann man auch zu Hause für sich der Tradition nachgehen und das Brauchtum lebendig erhalten. In unserer Serie "Gesichter der Fasnet" stellen wir treue Fasnetsfans und -akteure, ihre Berührungspunkte mit der Fasnet und ihre Pläne für die Fasnet 2021 vor. Auf dass man 2022 wieder feiern kann wie eh und je.