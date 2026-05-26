Gesicht der Chrysanthema: Lahr sucht seine neue Königin

Erwartet wird, dass die Chrysanthemenkönigin für die Dauer der Veranstaltung von Samstag, 24. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 8. November, sowie in den folgenden zwölf Monaten zu feststehenden Terminen stunden- oder tageweise zur Verfügung steht. „Ein sicheres und authentisches Auftreten, zeitliche Flexibilität und ein echtes Interesse an der Chrysantheme und der Veranstaltung sind wichtig. Die Königin wird inhaltlich in das Amt eingearbeitet“, teilt die Stadtverwaltung noch mit.