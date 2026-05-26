Gesicht der Chrysanthema: Lahr sucht seine neue Königin

Die Stadt benötigt eine neue Chrysanthemenkönigin, Interessentinnen können sich bis Montag, 22. Juni, bewerben.
Als Gesicht des Blumen- und Kulturfestivals vertritt die Chrysanthemenkönigin Lahr ein Jahr lang bei Empfängen und Auswärtsterminen, wie die Verwaltung mitteilt. Die künftige Chrysanthemenkönigin sollte demnach eine offene, sympathische Persönlichkeit sein, die sich mit Lahr und der Chrysanthema verbunden fühlt – und Freude daran hat, auf Menschen zuzugehen sowie die Stadt und das Blumenfestival zu repräsentieren.