Gesicht der Chrysanthema: Lahr sucht seine neue Königin
1
Valerie Hübner ist die amtierende Chrysanthemenkönigin. Jetzt wird ihre Nachfolgerin gesucht. Foto: Schabel

Die Stadt benötigt eine neue Chrysanthemenkönigin, Interessentinnen können sich bis Montag, 22. Juni, bewerben.

Als Gesicht des Blumen- und Kulturfestivals vertritt die Chrysanthemenkönigin Lahr ein Jahr lang bei Empfängen und Auswärtsterminen, wie die Verwaltung mitteilt. Die künftige Chrysanthemenkönigin sollte demnach eine offene, sympathische Persönlichkeit sein, die sich mit Lahr und der Chrysanthema verbunden fühlt – und Freude daran hat, auf Menschen zuzugehen sowie die Stadt und das Blumenfestival zu repräsentieren.

 

Erwartet wird, dass die Chrysanthemenkönigin für die Dauer der Veranstaltung von Samstag, 24. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 8. November, sowie in den folgenden zwölf Monaten zu feststehenden Terminen stunden- oder tageweise zur Verfügung steht. „Ein sicheres und authentisches Auftreten, zeitliche Flexibilität und ein echtes Interesse an der Chrysantheme und der Veranstaltung sind wichtig. Die Königin wird inhaltlich in das Amt eingearbeitet“, teilt die Stadtverwaltung noch mit.

Informationen sowie der Bewerbungsbogen sind erhältlich über Martina Mundinger, Leitung Stadtmarketing, E-Mail: martina.mundinger@lahr.de..

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 