Gesetzesänderung: Rauchverbot – so reagiert die Stadt Balingen auf die neuen Richtlinien

Raucher müssen seit dem 1. Juni neue Regeln beachten. Wie die Stadt Balingen die neuen Regeln umsetzt, verrät auf Anfrage Stadtsprecher Dennis Schmidt.
Seit diesem Monat gelten in Baden-Württemberg neue Richtlinien und Regeln für Raucher. Betroffen sind davon unter anderem Spielplätze, Bushaltestellen, Freibäder und Schulhöfe. Während Tübingens OB Boris Palmer bereits scharfe Kritik an der Ausgestaltung des neuen Nichtraucherschutzgesetzes übte, blickt die Balinger Stadtverwaltung vergleichsweise gelassen auf die Änderungen. Möglicherweise liegt das daran, dass in der Eyachstadt schon an einigen der genannten Orte bereits ein Rauchverbot gilt.