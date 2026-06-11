Gesetzesänderung: Rauchverbot – so reagiert die Stadt Balingen auf die neuen Richtlinien

Raucher müssen seit dem 1. Juni neue Regeln beachten. Wie die Stadt Balingen die neuen Regeln umsetzt, verrät auf Anfrage Stadtsprecher Dennis Schmidt.

Seit diesem Monat gelten in Baden-Württemberg neue Richtlinien und Regeln für Raucher. Betroffen sind davon unter anderem Spielplätze, Bushaltestellen, Freibäder und Schulhöfe. Während Tübingens OB Boris Palmer bereits scharfe Kritik an der Ausgestaltung des neuen Nichtraucherschutzgesetzes übte, blickt die Balinger Stadtverwaltung vergleichsweise gelassen auf die Änderungen. Möglicherweise liegt das daran, dass in der Eyachstadt schon an einigen der genannten Orte bereits ein Rauchverbot gilt.

So schreibt uns Stadtsprecher Dennis Schmidt auf Anfrage unserer Redaktion im Hinblick auf das neue Verbot an Spielplätzen: „Die Spielplatzsatzung der Stadt Balingen sah bereits vor Erlass des neuen Landesnichtraucherschutzgesetzes ein Rauchverbot vor.“ Aufgrund dieser habe die Stadt auch schon entsprechende Platzverweise ausgesprochen, heißt es weiter.

Personal wird nicht aufgestockt

Am praktischen Vorgehen der Ortsbehörde ändert sich also nichts. Auch die personellen Kräfte, die für die Kontrollen des Rauchverbots zuständig sind, bleiben in Balingen in ihrer aktuellen Personalstärke bestehen.

Es werde nicht erwartet, dass für die Beachtung und Kontrolle der Rauchverbote an Haltestellen des ÖPNV zusätzliches Personal eingestellt werde. „Dies gilt auch für andere Einrichtungen. Insoweit sind zunächst auch keine (weitergehenden) personellen und finanziellen Auswirkungen zu erwarten. Die Kontrolle erfolgt mit dem vorhandenen Personal.“

Unsere Empfehlung für Sie Sanierungsbedarf in zwei Freibädern Ein holpriger Start in die Balinger Freibadsaison Der Zustand der beiden Freibäder in der Kernstadt und in Engstlatt ist besorgniserregend. Stadt und Gemeinderat wollen über langfristige Schritte sprechen.

Vielmehr sieht die Stadtverwaltung durch das erneuerte Landesnichtraucherschutzgesetz andere Parteien zunehmend in der Bringschuld. Dieses nehme nunmehr die Leitungen, Geschäftsführungen und Betreiberinnen und Betreiber in die Pflicht, schreibt der Stadtsprecher.

„Diese müssen die Einrichtungen entsprechend kennzeichnen und über das vorhandene Personal auch in vertretbarem Umfang kontrollieren. Die Spielplätze verfügen bereits heute schon aufgrund der Spielplatzsatzung über entsprechende Beschilderungen und Hinweise, sodass diesbezüglich nicht nachgesteuert werden muss“, heißt es aus dem Rathaus.

Badepersonal kontrolliert

An den Bushaltestellen hingegen prüft die Verwaltung laut eigenen Angaben in Abstimmung mit dem Busunternehmen aktuell die Möglichkeit und Notwendigkeit zur Anbringung von Hinweisen auf das Rauchverbot.

Ein Rauchverbot – mit Ausnahme der ausgewiesenen Raucherzonen –, so betont die Stadt, gelte auch in allen drei Balinger Freibädern. „Bereits am Eingang wird auf die Änderung des Landesnichtraucherschutzgesetzes hingewiesen.“ Die Einhaltung der seit dem 1. Juni geltenden Regelungen werde vom beauftragten Sicherheitsdienst sowie vom Badepersonal kontrolliert, informiert die Stadt.

Bleiben nun noch die Schulen: Auch hier wurden bereits vor der Änderung des Gesetzes klare Regeln seitens der Eyachstadt geschaffen. Auf allen Schulgeländen – Schulhof, Innenhöfe, Pausenbereiche, Sportanlagen, Gebäude – gilt ein absolutes Rauchverbot.

Gespräch mit den Schulen nach den Pfingstferien

Lehrkräfte und Hausmeister sorgen dafür, dass sich Schüler, Eltern und alle anderen daran halten. „Verstöße werden dokumentiert und gegebenenfalls als Ordnungswidrigkeit angezeigt“, stellt die Verwaltung klar. Und weiter: „Wir werden nach den Pfingstferien mit den Schulen noch einmal in weitere Abstimmungen zum konkreten Vorgehen eintreten.“

Das novellierte Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-Württemberg trat zum 1. Juni in Kraft mit dem Ziel, „den Gesundheitsschutz weiter zu stärken, insbesondere Kinder, Jugendliche und vulnerable Personen besser vor den Risiken des Passivrauchens zu schützen und das bestehende Nichtraucherschutzrecht an gesellschaftliche und technische Entwicklungen anzupassen“, heißt es in einer Mitteilung des Landessozialministeriums.

Richtlinien gelten auch für E-Zigaretten

Neben klassischen Tabakprodukten gelten die neuen Richtlinien auch für E-Zigaretten, Tabakerhitzer sowie vergleichbare Produkte unabhängig vom Nikotin- oder Cannabisgehalt.

Verstöße können laut Ministeriumsangaben mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro, im Wiederholungsfall von bis zu 500 Euro geahndet werden. Betreiber, die ihren Kennzeichnungs- und Kontrollpflichten nicht nachkommen, müssen mit höheren Bußgeldern rechnen.