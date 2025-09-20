Gesellschaftlicher Wandel: SPD spricht über Reform der Ortsvereine

Viele SPD-Ortsvereine sehen sich am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Abhilfe schaffen soll eine Strukturreform. Beschlossen ist aber noch nichts.
Die Mitgliederverwaltung steuern, Parteibücher ausgeben, politische Willensbildung fördern, Versammlungen abhalten, die eigene Kasse verwalten, bei Wahlkämpfen mitwirken: Es ist ganz schön viel, was so ein SPD-Ortsverein alles leisten muss. In Zeiten fortschreitender Überalterung und nur wenig Nachwuchs haben es die Genossen mancherorts inzwischen mehr oder weniger schwer, diese ganzen Arbeiten stemmen zu können. Nicht immer gelingt es, alle Ämter zu besetzen. Und die Arbeit, die da ist, verteilt sich zunehmend auf immer weniger Schultern.