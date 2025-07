Gesellschaftliche Auswirkungen: Bundestag will Corona-Kommission einsetzen

Bundestag will Corona-Kommission einsetzen

2 Die Alltagsvorgaben zur Virus-Eindämmung sollen aufgearbeitet werden. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Eindämmung der Pandemie mit Schließungen und Masken war ein harter Einschnitt für alle - mit Folgen und Gräben bis heute. Jetzt soll eine große Aufarbeitung im Parlament starten. Wie genau?







Berlin - Gut zwei Jahre nach dem Ende der letzten bundesweiten Alltagsauflagen soll die Corona-Pandemie mit ihren Folgen in Deutschland umfassend aufgearbeitet werden. Der Bundestag will dazu am Donnerstag die Einsetzung einer Enquete-Kommission beschließen. Nach längerem Streit um ein Format zeichnet sich eine breite Mehrheit dafür ab. Den Antrag, den die Koalitionsfraktionen von Union und SPD eingebracht hatten, tragen nach einigen Änderungen nun auch Grüne und Linke mit. Die Kommission mit Abgeordneten und Experten soll bis Mitte 2027 einen Bericht erarbeiten.