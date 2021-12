Johannes Fritsche 06.12.2021 - 18:43 Uhr , aktualisiert am 06.12.2021 - 18:43 Uhr

2 Josef Fuderer, Mitglied im Betriebsrat und in der Vertrauensleutevertretung, bei der Flugblattaktion der IG Metall im Gespräch mit Beschäftigten. Foto: IGM

Die IG Metall hat die Beschäftigen von Kern-Liebers in Schramberg-Sulgen vor dem Werkstor über die aktuelle Entwicklung informiert und forderte von der Unternehmensführung erneut Antworten auf drängende Fragen.















Am Donnerstag hatte die Chefetage von Kern-Liebers darüber informiert, dass Gesellschafter Hans-Jochem Steim und seine Kinder ihre Geschäftsanteile bei Kern-Liebers verkaufen möchten. Zudem wird der Schramberger Ehrenbürger zum Jahresende den Verwaltungsratsvorsitz niederlegen und gleichzeitig sein Sohn Hannes Steim als Geschäftsführer ausscheiden. Am Freitag machte die IG Metall ihre Fragen an die Unternehmensführung dazu öffentlich.