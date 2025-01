Gesellschaft: Wie Flüchtlinge der Feuerwehr helfen können

1 Feuerwehren machen sich Gedanken, wie sie auch in Zukunft genügend Einsatzkräfte haben können. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin - Deutschlands Feuerwehren sehen in der Aufnahme von Flüchtlingen in die eigenen Reihen eine Möglichkeit, um in der Zukunft genügend Einsatzkräfte zu haben. "Für die Feuerwehren wäre es eine gute Chance, um die Zahl weniger werdender Kinder ein Stück weit aufzufangen", sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, der Deutschen Presse-Agentur. Bereits heute sei es in manchen Regionen schwierig, ausreichend Kräfte für Einsätze zusammenzuziehen.