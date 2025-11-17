Gesellschaft: Wie ein deutscher Bettler in Rom zum Heiligen wurde

Es ist eine wundersame Geschichte: Im November 2022 erfror ein deutscher Obdachloser auf dem Petersplatz. Nun ist er als Apostel auf einem Altargemälde zurück.
Rom - In den Nächten ist es jetzt auch in Rom schon wieder kalt. So kalt, dass die Obdachlosen, die jeden Abend rund um den Petersplatz ihr Nachtquartier aufschlagen, einige Extralagen Zeitungen und Karton mitbringen. Wenn auch nicht so bitterkalt wie im November vor drei Jahren, als einer von ihnen hier erfror, ein Deutscher. Jetzt ist Burkhard Scheffler - so hieß der Mann, den bislang kaum jemand mit Namen kannte - zurück: als Petrus auf einem Altarbild einer Nebenkirche des Petersdoms. Heiliger geht kaum.