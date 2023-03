1 Bei einem Protest gegen den Landesparteitag der AfD ist es in Baden-Württemberg zu Ausschreitungen gekommen. Fünf Menschen wurden verletzt - drei Beamte und zwei Teilnehmer. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Im Rahmen eines AfD-Parteitags in Offenburg kommt es neben friedlichem Protest gegen die Veranstaltung auch zu Ausschreitungen. Die Polizei setzt Schlagstöcke ein. Es gibt Verletzte auf beiden Seiten.









Offenburg - Nach Ausschreitungen beim Protest gegen einen AfD-Parteitag in Offenburg wird gegen mehrere mutmaßliche Gewalttäter ermittelt. Die Polizei nahm am Samstag die Personalien von mehr als 400 Teilnehmern einer Demonstration fest, die in Krawalle mit Verletzten ausgeartet war.

Im Raum standen Vorwürfe wie schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Wie ein dpa-Reporter berichtete, setzten Beamte Schlagstöcke gegen Demonstranten ein, um den Protestzug zu stoppen. Gleichzeitig seien die Teilnehmer per Lautsprecher aufgefordert worden, friedlich zu bleiben. Für mehr als 200 Personen gab es laut Polizei einen Platzverweis, um weitere Störaktionen zu verhindern.

1200 Menschen demonstrieren friedlich

Bei den Krawallen wurden laut Polizei drei Beamte und zwei Demonstranten verletzt. Ein Polizist und die beiden Protestteilnehmer seien im Krankenhaus untersucht worden. Zwischenzeitlich brannte es an einer Stelle - 20 Beamte konnten ihren Dienst den Angaben zufolge trotz kleinerer Blessuren fortsetzen. Zuvor hatten demnach bei einer anderen Demonstration rund 1200 Menschen friedlich in der Innenstadt und am Messegelände protestiert.

Die AfD Baden-Württemberg war am Samstag zu ihrem Landesparteitag in der badischen Stadt im Ortenaukreis zusammengekommen. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen mehrere Hundert Mitglieder der Oppositionspartei teil. Am Samstag verabschiedete die AfD mehrere Resolutionen, unter anderem zum Ukraine-Krieg.

Seit Juli wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Der Geheimdienst darf die Rechtspopulisten damit genauer unter die Lupe nehmen und unter strengen Voraussetzungen Mitglieder observieren, Telefone überwachen sowie Informanten anwerben.